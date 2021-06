TACOPINA – L’ex Venezia Soligo: “E’ un vulcano pieno di idee, vuole ambire a traguardi importanti”

Ha condiviso con Joe Tacopina l’esperienza al Venezia fino a qualche anno addietro. L’ex centrocampista Evans Soligo, che ha indossato anche la maglia della SPAL in passato, commenta la manifestazione d’interesse dell’avvocato italo-americano nei confronti del club ferrarese, ai microfoni de Il Resto del Carlino:

“Tacopina era arrivato nel 2015 dopo il fallimento del Venezia. Lui era a capo del progetto della rinascita della squadra e alla piazza veneta ha dato una grossa mano. Con il gruppo che aveva dietro di investitori, aveva fatto le cose per bene, tanto da riuscire nella scalata dalla D alla B, fino a sfiorare anche la A. Il tutto in soli tre anni. Gli ultimi due anni sono stati più faticosi, dopo di che c’è stato il cambio di presidenza. Grazie a lui il Venezia è potuto ripartire con un progetto ambizioso. Lui è un vulcano, sempre pieno di idee, ambizioso. E’ una persona che ha un occhio particolare per le situazioni, ha fiuto, vuole sempre fare cose importanti. In ogni posto in cui è andato è riuscito a portare giovamenti alle squadre, grazie anche al suo gruppo di investitori. Se l’obiettivo di Tacopina sarebbe riprendersi la Serie A? Conoscendo la sua ambizione il progetto non può che essere quello. Lui vuole prendere la SPAL per ambire a traguardi importanti, che significa tornare nella massima serie per i biancazzurri”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***