CATANIA: tifosi divisi, ma qualsiasi posizione merita rispetto

Periodo di totale caos ed incertezza per le sorti del Calcio Catania 1946. In questi giorni si assiste alla divisione della tifoseria in pro Sigi o tacopiniani da una parte, sostenitori della matricola da salvare a tutti i costi o propensi a ripartire dalla D, seppur dolorosamente, dall’altra. Qualcosa che risulta quanto mai inutile ed improduttivo. Eventualmente, infatti, ci saranno tempi e modi per valutare colpe ed errori. In un momento così delicato dove si rischia di spazzare via oltre 75 anni di storia e passione, servirebbe la compattezza e l’unione di tutte le componenti.

Le lotte intestine di queste ultime ore tra coloro che hanno sostenuto la proprietà, effettuando un bonifico in favore della SIGI, e chi invece non è convinto (o non può farlo) dell’effettiva efficacia di questo progetto, non aiutano. Entrambe le fazioni possiedono infatti argomentazioni ugualmente valide a sostegno dell’una o dell’altra tesi, pertanto spetta alla coscienza del singolo individuo, in base anche alle proprie possibilità, decidere il da farsi. E’ importante rimarcare che non esistono supporter di Serie A e tifosi di Serie B.

A prescindere dall’epilogo della vicenda, gli sforzi di chi prova a dare il proprio contributo alla causa va elogiato, allo stesso modo chi non è favorevole viene comunque da anni e anni di sofferenze per quei colori ed è stanco di false promesse o d’ingoiare bocconi amari. Qualsiasi posizione dei tifosi merita il giusto rispetto. Se poi il sostegno economico si rivelerà determinante ai fini dell’iscrizione e di un rilancio del Catania, tanto meglio. Sono, in ogni caso, giorni difficili per il popolo rossazzurro che vive la fase più delicata dell’intera storia del Calcio Catania matricola 11700.

