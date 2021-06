UNITI PER IL CATANIA: oltre la rivalità sportiva, iniziativa sostenuta anche da tifosi palermitani

Se il Calcio Catania 1946 si avvia verso l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, parte del merito lo si deve al sostegno offerto da tutto l’ambiente etneo. Il contributo dei tifosi in termini prettamente economici non sarebbe stato sufficiente per completare l’iter burocratico, ma la risposta del popolo rossazzurro è stata comunque lusinghiera malgrado fossero trascorsi pochi giorni dall’avviamento dell’iniziativa “Uniti per il Catania”.

L’intervento di sponsor, della stessa Sigi e di altri imprenditori ha fatto il resto, immettendo ulteriore liquidità nelle tasche societarie per permettere così di presentare la richiesta di ammissione alla stagione agonistica 2021/22. E’ importante ribadire come alla raccolta fondi abbiano partecipato un po’ tutti gli amanti del calcio. Oltre ad alcuni ex rossazzurri (tra cui Curiale e Biagianti), il sostegno è arrivato anche dall’Enna Calcio SCSD, da altre società sportive e perfino da tifosi palermitani.

Chiaramente sono arrivate alcune donazioni di pochi centesimi come forma di smacco – c’era da aspettarlo – ma anche aiuti concreti dalla sponda rosanero della Sicilia. La Sigi, chiamata da subito ad adoperarsi per reperire nuove importanti risorse, ha ringraziato doverosamente tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa. Compresi i “cugini” per il sostegno e la vicinanza dimostrata, sintomo di un legame di “sicilianità” che supera i confini dell’eterna rivalità sportiva.

