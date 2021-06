VERSO L’ISCRIZIONE: anche parte della squadra è pronta a dare una mano

“Alcuni giocatori del Catania mi hanno contattato, sono pronti a fare la loro parte per sostenerci. Questo è commovente”. L’avvocato Giovanni Ferraù ha spiegato sabato, nel corso della lunga conferenza stampa indetta a Torre del Grifo, che parte della squadra vuole sostenere, dando il proprio contributo, l’iniziativa della proprietà di salvare il Catania favorendo l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Anche i calciatori rossazzurri, dunque, scendono in campo. L’iniziativa è stata e continua ad essere oggetto di critica, ma si sta provando a creare una sorta di catena per venire in soccorso del Catania, quando mancano sempre meno giorni alla scadenza del termine perentorio per l’iscrizione.

