ACCADDE OGGI: 15 luglio 2020, Lucarelli si avvia verso l’addio al Catania

Smaltita la delusione per l’eliminazione dai playoff, Cristiano Lucarelli si accinge a lasciare Catania. Era il 15 luglio 2020 quando il tecnico livornese cominciò ad intensificare i contatti con la Ternana, discutendo anche con il presidente Stefano Bandecchi. La stessa squadra che lo estromise dagli spareggi promozione beffando il Catania sul più bello, di lì a poco sarebbe diventata la nuova creatura di Lucarelli. Nel giro di due settimane l’ex allenatore del Livorno passò dai colloqui fitti con il club rossoverde a salutare la società dell’Elefante, sottolineando di avere avuto un dialogo schietto e sincero con il Catania “che mi ha prospettato un quadro preciso delle condizioni operative del momento. Dal punto di vista professionale, però, i miei tempi non coincidono con quelli del Catania 2020/21: ecco perché crediamo che prendere strade diverse, oggi, sia la soluzione corretta. Lascio Catania con amore per la città, per i tifosi e per il club, nel rispetto dei suoi sforzi”. Queste le parole di Lucarelli che venne, poi, rimpiazzato da Giuseppe Raffaele. Il resto è storia nota.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***