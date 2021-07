ACCADDE OGGI: 29 luglio 1969, dimissioni di Marcoccio a Catania. Si apre l’era Massimino

29 luglio 1969. Storica svolta all’interno del Calcio Catania. Dopo undici anni di presidenza, si dimette Ignazio Marcoccio. Fine di un’era che vide il Catania giocare per sei stagioni consecutive in Serie A, dal 1960-61 al 1965-66, e per tre volte piazzarsi all’ottavo posto in classifica. Tra i giocatori acquistati dal Grande Catania targato Marcoccio-Di Bella si ricordano Amilcare Ferretti, Giuseppe Vavassori, Salvador Calvanese, Giancarlo Danova, Carlo Facchin, Bruno Petroni, Cinesinho e Horst Szymaniak. Al vertice del club, in sostituzione di Marcoccio, all’età di 42 anni Angelo Massimino che confermò Egizio Rubino in panchina e riportò l’Elefante in A al primo anno di presidenza, entrando subito nel cuore dei tifosi.

