ACCADDE OGGI: 31 luglio 1993, il momento più difficile della storia del Catania

Lunga battaglia legale nell’estate del 1993 per il Catania

Il presidente della FIGC, Antonio Matarrese, alla fine della stagione 1992-93 bocciò l’iscrizione di sei squadre, tra cui i rossazzurri per problemi di natura economica. Era il 31 luglio 1993 quando il Consiglio Federale della FIGC revocò l’affiliazione alla società Calcio Catania non iscrivendolo in C1. Il 2 agosto, invece, Massimino si presentò in Federazione con due miliardi di lire in assegni, ma questo disperato tentativo di salvare la società fu inutile. Iniziò una lunga battaglia legale: il Catania impugnò l’esclusione dalla Serie C1, forte di una sentenza del 14 settembre del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, ma il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo diede ragione alla Federazione e ai suoi legali.

Il 23 giugno 1994 il TAR del Lazio confermò l’esclusione del club dal campionato di Serie C1 ma giudicò non valido il ritiro dell’affiliazione. Massimino mise in seria difficoltà l’intera Federazione, facendo anche scendere in campo la squadra, che avrebbe dovuto giocare la prima giornata di un campionato di Serie C1 1993-1994 con i calendari riscritti dal tribunale, in attesa di avversari che non si sarebbero mai presentati, ma dovette contemporaneamente ripartire dall’Eccellenza. Quell’anno il Calcio Catania arrivò terzo, ma fu ripescato in Serie D. Il Catania ritornò in Serie C1 solo al termine della stagione 1998-1999.

