ACCADDE OGGI – 4 luglio 2017, Lo Monaco: “Il Catania è tornato…”

4 luglio 2017. L’allora Amministratore Delegato del Catania Pietro Lo Monaco presentò a Torre del Grifo Village l’allenatore Cristiano Lucarelli parlando di obiettivi stagionali, presente e futuro societario:

“Non ci nascondiamo dietro un dito, noi vogliamo provare ad effettuare il salto di categoria, ce la giocheremo. Nei nostri cuori e pensieri c’è la voglia di puntare in alto. Abbiamo uno staff tecnico abbastanza intrigante ed omogeneo, dotato di ottime capacità e professionalità. Poche squadre vantano professionisti di tale spessore. Tutti lavoreranno a stretto contatto con i nostri tecnici e dirigenti, Argurio e Marino. Permettetemi di dire che il Catania è tornato, con la sua struttura, il suo modo di essere e d’intendere le cose. Ho sempre sostenuto che le cinque componenti debbano ruotare nella maniera giusta e fare lo stesso percorso. I calciatori, gli allenatori, i tifosi, i media e la società, la quale deve fungere da collante affinchè queste componenti ruotino nel migliore dei modi”.

“Il giorno in cui dovessimo centrare il salto di categoria, avremmo fatto qualcosa da guinness dei primati. Noi già abbiamo fatto cose incredibili, considerando che l’anno scorso il Catania era sul punto di fallire. Ci siamo iscritti al campionato ed abbiamo presentato la fidejussione, tutte le transazioni debitorie fatte sono realtà vigenti, le ha pagate Finaria. Segno che c’è una volontà chiara della proprietà di non fare sparire il Catania. Non esiste rilancio senza risanamento, l’ho sempre detto. Stiamo procedendo nell’opera di risanamento societario. Portare il disavanzo da -17 a -9.8 sono numeri di bilancio non di poco conto, cancellando anche tanti altri debiti. Nel prossimo bilancio la situazione sarà ancora migliore, questo fa parte di un percorso. Risanare è l’unico modo per tenere in vita il Catania, abbiamo riacquistato diversa credibilità. Risanando ci sono le basi per tentare il rilancio tecnico. Ora il Catania è una società con una sua forza, tutti dobbiamo metterci in testa che il prossimo step sarà rilanciare tecnicamente la squadra. E vincere non è mai facile, perchè le chiacchiere stanno a zero e danno modo a tutti di fare i fenomeni”.

Sono trascorsi quattro anni dalle dichiarazioni di Lo Monaco, i fatti hanno dimostrato che tuttora si pagano i disastri della gestione precedente con una società che non può essere definita strutturalmente forte, essendo ancora alle prese con un debito imponente e incontrando numerose difficoltà lungo il percorso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***