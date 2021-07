ACCADDE OGGI – 6 luglio 2018, Sottil rivede i colori rossazzurri: “Rifiutata la B pur di tornare a Catania”

6 luglio 2018. Prime parole da allenatore del Catania per Andrea Sottil a Torre del Grifo. Si trattò di un ritorno molto atteso dopo l’esperienza vissuta da calciatore in rossazzurro tra il 2005 ed il 2008 totalizzando più di 60 presenze. Sottoscrisse un contratto triennale, a conferma del fatto che la società credeva fortemente nella possibilità di aprire un progetto vincente con il tecnico di Venaria Reale. Queste le dichiarazioni più significative di Sottil evidenziate tre anni fa:

“Catania per me significa tanto. Ci ho giocato, vinto e sofferto da calciatore. Purtroppo è in Lega Pro, ma di Lega Pro non ha nulla a livello dirigenziale, aree lavorative, tifoseria, blasone, storia e con un Centro Sportivo che ci invidiano tutti. Questa è una piazza da Serie A. Ho tantissimo coinvolgimento, mi riempie d’orgoglio essere qui, non sapete quanto mi soddisfi professionalmente allenare il Catania. A livello motivazionale ancora di più. Ho lasciato la B, ma il richiamo del Catania è stato troppo forte. I tre anni di contratto contano tantissimo per me, hanno fatto la differenza. Senza pensarci tanto ho firmato. Posso contare sulla grandissima esperienza dei miei dirigenti e su una squadra che sarà competitiva. Sono molto contento ed emozionato perchè per me Catania rappresenta molto, il massimo. Darò ancora di più, tutto me stesso in termini di serietà, abnegazione e sacrificio per cercare di portare questo club dove merita. Qui abbiamo vinto un campionato storico, sofferto fino alla fine, conquistato salvezze incredibili. Tornare ai piedi dell’Etna ha fatto scaturire in me emozioni forti. Non sono frasi fatte le mie. E’ stata una scelta personale, quella di rinunciare al campionato cadetto- Qualità tecniche ma soprattutto carattere e personalità, carisma, capacità di osare. Questo conta. Perchè a Catania non basta impegnarsi, ma bisogna giocare con anima e cuore. Non è sufficiente la bravura. Chi sceglieremo sarà chiamato solo per vincere. E dovrò, quindi, creare in primis una precisa identità di squadra sia in casa che fuori. Giocando sempre per vincere con determinate caratteristiche”.

Sul campo, però, il Catania non andò oltre al quarto posto venendo eliminato nelle semifinali playoff dal Trapani. Sottil fu esonerato a febbraio 2019, per poi essere richiamato in occasione degli spareggi promozione. Oggi siede sulla panchina dell’Ascoli ed è reduce da una brillante salvezza ottenuta nel campionato cadetto, dopo avere salvato precedentemente in extremis anche il Pescara.

