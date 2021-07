ACCADDE OGGI: 8 luglio 2014. Catania, addio al “mastino” Grani

8 luglio 2014. Si spegneva, all’età di 84 anni, il “mastino” Elio Grani, storico difensore del Catania di Carmelo Di Bella che disputò, tra il 1956 e il 1962, sei campionati indossando la casacca rossazzurra per un totale di ben 168 partite giocate e siglando 4 gol. Nel ’62 Grani giocò solo 13 gare, a causa del grave infortunio al ginocchio procuratogli volontariamente da Omar Sivori, col quale c’era ruggine dal torneo precedente. Qualche anno fa il noto ex campione Josè Altafini si espresse in questi termini sull’episodio: “C’era uno che si chiamava Grani del Catania, aveva menato tanto Sivori in un Catania-Juventus e Sivori gli aveva detto «Quando verrai a Torino non giocherai più». Gli ha spaccato un ginocchio, è stato di parola”.

Per Grani, successivamente, ancora un anno in A – con il Palermo (5 partite) – e poi chiuse la carriera da giocatore anche per seguire attività imprenditoriali via via sempre più importanti e diversificate nelle quali coinvolse i figli, tra i quali Antonio – già calciatore con Trento, Empoli e Sambenedettese – e Giuliano, per anni ai vertici della pallavolo modenese.

