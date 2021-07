APERTURA STADI: capienza limitata? Green pass? Catania vigile sul tema

I vertici del calcio italiano chiedono a gran voce un intervento del Governo per capire come muoversi in sede di campagna abbonamenti per i club martoriati dal Covid. Sarebbe uno strumento importante per dare respiro alle casse societarie. In questo senso, in Serie C, il Potenza e altre socierà si sono già attivate dando la possibilità ai propri sostenitori di effettuare la prenotazione dell’abbonamento. In realtà, però, non ci sono ancora regole certe dettate dai provvedimenti legati alla sicurezza. Al momento si è fermi all’ipotesi di consentire l’accesso al 25% della capienza degli stadi, ma attenzione alla soluzione green pass che potrebbe determinare la piena disponibilità al pubblico o, comunque, permettere l’ingresso in termini percentuali sensibilmente maggiori. Il Catania segue con attenzione la vicenda, valutando poi se lanciare in effetti una campagna abbonamenti per la prossima stagione quando manca un mese all’inizio del campionato.

