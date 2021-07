AVV. FERRAU’: “Il sogno continua, adesso il rilancio immediato!”

“Matricola 11700 ❤️💙 Il sogno continua. Adesso il rilancio immediato!!!”. Con una storia, su Facebook, l’avvocato Giovanni Ferraù celebra la notizia ufficiale dell’iscrizione del Catania al campionato di Serie C 2021/22, evidenziando ancora una volta il salvataggio della matricola federale e aggiungendo alcune parole, cariche di speranza, riferite ad un rilancio rossazzurro. Si stanno ponendo, in qualche modo, le basi per rilanciare il Calcio Catania? Se sì, in che modo? Risposte importanti dovranno essere fornite nei prossimi giorni, in occasione della preannunciata conferenza stampa di Sigi.

