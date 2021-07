BALDINI: nuovo confronto con Pellegrino per programmare la stagione

Sono bastati uno sguardo e poche parole. Francesco Baldini ed il Direttore Maurizio Pellegrino hanno verbalmente raggiunto un’intesa che sarà messa nero su bianco nelle prossime ore per la permanenza dell’ex allenatore del Trapani sulla panchina del Catania. Determinanti le rassicurazioni richieste ed ottenute da Baldini per quanto concerne l’allestimento della rosa e la possibilità di mettere su una squadra comunque competitiva nonostante le risorse economiche da investire sul mercato non siano elevate. E’ previsto un nuovo confronto tra le parti, quest’oggi, per limare alcuni dettagli contrattuali e meglio definire le strategie programmatiche in vista del campionato di Serie C 2021/22. A cominciare dal lavoro da sostenere in sede di ritiro, con il raduno che dovrebbe scattare a metà luglio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***