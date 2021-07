CALCIO SICILIANO: FC Messina, cercasi stadio. No della Questura al “Massimino”

FC Messina ammesso al prossimo campionato di Serie C? In casa peloritana c’è grande ottimismo e si lavora in funzione di questo, regolarizzando pagamenti, fideiussione e tassa d’iscrizione entro il termine perentorio del 21 luglio. Ma bisogna anche risolvere la questione stadio. Il “Franco Scoglio”, infatti, sarà oggetto di lavori di messa a norma e, pertanto, il club deve indicare un impianto alternativo. Niente da fare per Lentini, Siracusa, Agrigento e Trapani che non hanno la necessaria licenza, mentre sulle ipotesi Palermo e Catania si è opposta la Questura. Intanto i cugini dell’ACR Messina giocheranno momentaneamente a Vibo Valentia. Anche il FC cerca valide soluzioni in Calabria. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, verrebbe indicato il “Viviani” di Potenza.

