CALCIO SICILIANO: Lucarelli dà il bentornato all’ACR Messina

“Bentornata biancoscudata!”. Con questo tweet e l’aggiunta dello stemma del club peloritano Cristiano Lucarelli, ex allenatore del Catania, dà il suo personale bentornato tra i professionisti all’ACR Messina. L’attuale tecnico della Ternana è rimasto legato alla piazza messinese dopo l’esperienza vissuta sulla panchina giallorossa nella stagione 2016/17, ottenendo sul campo una salvezza insperata viste le grandi difficoltà economiche in cui versava la società. Avventura che rappresentò un autentico trampolino di lancio per l’allenatore livornese. Successivamente la squadra non fu iscritta al campionato di terza serie, ma resta l’impresa compiuta dal Messina di Lucarelli che si meritò, poi, l’ingaggio da parte del Catania.

