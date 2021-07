CALCIO SICILIANO – Martin (Palermo): “Eravamo sicuri di non perdere col Catania…”

Nel corso della trasmissione ‘Zona Vostra’, su Trm, l’ex centrocampista del Palermo Malaury Martin torna sul derby pareggiato 1-1 col Catania in questa stagione al “Barbera”: “Mi ricorderò sempre di questa partita perchè già da inizio campionato se ne parlava, visto che da tempo il derby tra Palermo e Catania non veniva disputato. La mattina della gara non sapevamo nemmeno se si giocasse per via del Covid, anche perchè avevamo sempre nuovi giocatori indisponibili. Era una situazione di stress incredibile. Poi il video prima della partita ci ha caricato tantissimo, così come il sostegno dei tifosi all’esterno dello stadio. Percepivamo tutto l’affetto di una marea di gente. Il clima generale ci ha dato una forza ulteriore per questa gara, eravamo sicuri che non avremmo perso. Poi ho avuto l’onore d’indossare la fascia da capitano e per me è stato un orgoglio incredibile, non so quanti altri stranieri l’abbiano fatto”.

