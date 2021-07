CALCIO SICILIANO – Ripescaggio FC Messina, l’allenatore ci crede: “Serie C conquistata sul campo”

La vittoria dei playoff contro il Gelbison dà speranze al FC Messina in ottica ripescaggio. La società peloritana ci crede, lo stesso allenatore Massimo Costantino manifesta ottimismo. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com: “Io sono strafelice: due mesi fa dicevano tutti che i playoff non servono a nulla. Noi però non ci siamo fidati, ci abbiamo creduto, abbiamo capito che la nostra media punti sarebbe stata determinante se avessimo vinto i playoff. Sapevamo che con la nostra media punti saremmo stati i primi ad essere ripescati. In Italia storicamente ci sono sempre stati problemi nelle iscrizioni. Ora siamo la decima squadra ad aver vinto il campionato, potremmo essere la nona se dovessimo prendere il posto del Gozzano. Ci spetta di diritto ciò che abbiamo conquistato sul campo“.

