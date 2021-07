CALCIO SICILIANO: Serie D, rinasce ufficialmente il Trapani

Nuova vita per il Trapani. Dopo l’esclusione dal campionato di Serie C lo scorso anno – a seguito della rinuncia della squadra a scendere in campo nelle prime due giornate – e la dichiarazione di fallimento del 22 dicembre 2020, è nata la realtà granata con Michele Mazzara alla presidenza del club. Cambio di denominazione effettuato dal Dattilo in Fc Trapani 1905. La soluzione non è vista di buon occhio da tutti i tifosi trapanesi, in presenza di perplessità riguardo alla effettiva consistenza del progetto di rilancio, ma intanto il Trapani rinasce. E lo fa ripartendo dal campionato di Serie D.

