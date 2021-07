CALCIO SICILIANO: tifosi ACR Messina duri contro eventuale ritorno Lo Monaco

Sfumata la pista Cosenza, negli ultimi giorni è emersa l’ipotesi di un eventuale quanto clamoroso ritorno di Pietro Lo Monaco all’ACR Messina. L’ex dirigente del Catania potrebbe tornare nel club giallorosso peloritano e si è fatto anche il nome di Christian Argurio, altro ex rossazzurro. Alla tifoseria organizzata messinese, però, non va giù la prospettiva di un ritorno di Lo Monaco. Lo dimostrano gli striscioni di protesta collocati in città ed all’esterno dello stadio “Franco Scoglio”, recanti scritte come: “Mai più Lo Monaco”, “Questo è il nostro benvenuto Pietro Lo Monaco, sporco e venduto!”, “Rimangi nel piatto dove hai sputato, Lo Monaco infame nato”. Messaggi firmati dai principali gruppi ultras dell’ACR Messina che, molto chiaramente, si oppongono alla possibilità di rivedere operativo in riva allo Stretto il dirigente di Torre Annunziata.

