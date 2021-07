CALCIO SICILIANO – Zaccardo: “Derby avvincenti tra Catania, Palermo e Messina”

Catania, Palermo e Messina nuovamente nella stessa categoria di militanza. Non accadeva dai tempi della Serie A. Ne parla del difensore rosanero Cristian Zaccardo, ospite di Giovanni Tedesco per il campus organizzato dall’Asd Monreale Calcio. Ecco quanto evidenziato da livesicilia.it: “Il ritorno dei derby tra Catania, Messina e Palermo? Sono sempre partite particolari, per i siciliani poi sono più sentiti. Quando li ho giocati io erano dei bei tempi per tutta la Sicilia, dato che eravamo tutte e tre in Serie A. Saranno partite avvincenti e speriamo che possano tornare tutte in altre categorie”, l’auspicio di Zaccardo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***