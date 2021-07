CAPUANO: “Da Catania a Bari, non è facile con tante pressioni…”

Uno dei più esperti conoscitori del campionato di Serie C, l’allenatore Eziolino Capuano parla delle difficoltà delle grandi piazze ad abbandonare il girone C, ai microfoni di tuttobari.com: “Nel girone C ci sono piazze con un blasone simile a quello del Bari come Avellino, Palermo e Catania ed anche con loro potrebbero essere fatti i discorsi applicati ai biancorossi in termini di pressioni per vincere. Sicuramente il Bari ha una proprietà più importante di quelle citate: alla famiglia De Laurentiis non si può dire nulla per i soldi investiti nel progetto. Purtroppo quando c’è tanta pressione non è facile: in C ne vince una soltanto ed è complesso farlo quando dopo una sconfitta pare che tutto stia cadendo a pezzi”.

