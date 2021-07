SERIE C 2021-22: torna la Coppa Italia di categoria, i numeri del Catania nella competizione

Nella stagione sportiva 2021-22 tornerà la Coppa Italia di Serie C. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha deciso di ripristinare la competizione dopo un anno di stop dovuto al fitto calendario di partite a cui sono state sottoposte le formazioni di terza serie nell’annata appena trascorsa. Le squadre scenderanno in campo il 13-14 e 21 agosto per disputare i primi due turni eliminatori, poi a partire dal 29 agosto prenderà il via il campionato.

L’ultima volta in cui si disputò la Coppa Italia di Serie C il Catania fu estromesso in semifinale dalla Ternana dopo aver eliminato in successione Sicula Leonzio, Potenza e Catanzaro. Si tratta del miglior piazzamento raggiunto dal club rossazzurro in questa competizione. In precedenza, gli etnei erano riusciti in quattro occasioni a spingersi fino ai quarti di finale (1974-75, 1989-90, 1998-99 e 2000-01) su un totale di 22 partecipazioni.

La prima risale alla stagione 1974-75, quella dell’avvincente testa a testa con il Bari che vide i rossazzurri tagliare per primi il traguardo in campionato. In Coppa Italia Semiprofessionisti (denominazione adottata dal 1972 al 1981), dopo aver superato il primo step (girone eliminatorio con Acireale e Siracusa) ed eliminato Termitana e Messina il Catania cadde contro il Sorrento ai rigori nella gara di ritorno. Quindici anni dopo (era la stagione 1989-90), si ebbe la meglio su Casarano e Giarre nella fase finale prima di incassare l’eliminazione ai quarti nel derby di coppa con il Palermo (3-1 alla “Favorita”, 1-1 al “Cibali”).

Percorso dall’esito similare nella stagione 1998-99, culminata con la promozione in Serie C1 dopo il palpitante scontro diretto con il Messina dall’esito favorevole ai ragazzi di mister Cucchi. In coppa fu la formazione giallorossa a prevalere ai quarti al termine della lotteria dei rigori. Decisivo l’errore dal dischetto di Roberto Manca, passato poi alla storia come il “castigatore” dei peloritani nella sfida di campionato giocata il 25 aprile 1999. Tra i momento salienti di quel percorso si ricordano il 2-0 al Palermo nel girone eliminatorio (gol di Lugnan e Passiatore) e il successo sull’Atletico Catania ai sedicesimi con reti di Tarantino ed Esposito.

Due anni più tardi il cammino in coppa vide gli etnei eliminare nella fase finale Acireale e Palermo (2-1 in rimonta nella gara di ritorno con reti di Capparella e Turchi), prima di cadere contro il Brescello. Il doppio confronto con la squadra emiliana fu particolarmente tirato e si risolse ai rigori nella gara di ritorno giocata a Reggio Emilia (errore dal dischetto di Napolioni). Per l’occasione il calciatore Roberto Corradi vestì le maglie di entrambe le squadre. L’autorevole prestazione con gol sciorinata in occasione del match d’andata indusse la dirigenza Gaucci ad acquistarlo nei giorni successivi, in pieno fermento da calciomercato. Il ragazzo si trovò quindi ad affrontare la sua ex squadra al ritorno fresco di firma in rossazzurro.

