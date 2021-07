CATANIA 2021/22: il difficile compito tra mercato low cost e competitività

Il torneo che aprirà i battenti il prossimo 29 Agosto sarà uno dei più competitivi e complicati degli ultimi anni. Il ritorno in C di piazze calde ed ambiziose come Messina, Taranto e Campobasso aggiunge ulteriore pepe ad un girone già di per se molto competitivo e dunque, per evitare brutte sorprese, sarà necessario valutare con estrema attenzione tutti i possibili rinforzi, evitando di commettere gli errori della passata stagione.

Al direttore Pellegrino spetterà l’ingrato compito di reperire i tasselli giusti in grado di far fare il salto di qualità alla squadra senza però compromettere le precarie casse societarie. Tra suggestioni fantasiose e obiettivi concreti, in questo momento sono davvero tanti i nomi accostati al club etneo ma, indipendentemente da chi arriverà, chiunque indosserà la maglia rossazzurra dovrà farlo con serietà, motivazione, abnegazione e voglia di mettersi a disposizione di squadra e compagni, evitando manie di protagonismo ed atteggiamenti egoistici.

D’altronde come dichiarato dallo stesso mister Francesco Baldini, meritevole di apprezzamenti per la coerenza dimostrata nell’attendere fino alla fine il Catania come preannunciato, “sarà un Catania non di nomi ma affamato, che in campo darà sempre il 100%”. Al resto penserà proprio il tecnico di Massa, infondendo convinzione, carica agonista e sintonia, amalgamando un gruppo di professionisti che si auspica sia in grado di onorare la storia rossazzurra ed inorgoglire i tifosi etnei.

