CATANIA 2021/22: da Pino a Le Mura, quanti giovani in ritiro con la prima squadra

«Giovani in prima squadra? Della Primavera si è allenato tanto con noi Le Mura ma anche altri ragazzi, ho visto diverse partite. Valuteremo una volta che il Catania sarà tranquillo». Così più di un mese fa mister Francesco Baldini a “Corner” tesseva le lodi del settore giovanile rossazzurro. Il tecnico degli etnei si è detto pronto a lanciare in orbita prima squadra i ragazzi più meritevoli che si sono messi in risalto nell’ultima stagione.

Tra i 25 convocati per il ritiro pre-campionato saranno presenti i portieri Michele Truppo (2002) e Francesco Borriello (2005), il difensore Simone Pino (2002), i centrocampisti Salvo Le Mura (2003) e Giulio Frisenna (2002) e gli attaccanti Flavio Russo (2004) e Lorenzo Tropea (2004). Una ventata di gioventù e freschezza da abbinare alla maturità degli altri elementi in organico.

A Torre del Grifo lavoreranno all’ombra dell’esperto Stancampiano i giovani guardiapali Truppo e Borriello. Il primo di recente ha firmato il contratto d’addestramento tecnico con il Catania dopo aver militato lo scorso anno in Eccellenza tra le fila di Jonica ed Enna, mentre il secondo è uno dei punti di forza dell’Under-17 rossazzurra guidata da Orazio Russo e ha ricevuto due convocazioni in prima squadra da mister Baldini in occasione delle sfide di campionato con Potenza e Casertana.

Pino è un difensore centrale reduce da un’annata in prestito alla Primavera della Lazio con cui ha raccolto soltanto tre presenze causa problemi fisici. Frisenna, invece, è un interditore di centrocampo che ha disputato un’ottima stagione tra le fila del Licata in Serie D (21 presenze e 1 gol). Completano il quadro il trequartista Le Mura, l’esterno di centrocampo Tropea e l’attaccante Russo, tra le punte di diamante della formazione Primavera allenata da Giovanni Marchese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***