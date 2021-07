CATANIA: lavori, si giocherà regolarmente al ‘Massimino’? Vicina la scadenza del 2 agosto

In merito ai preannunciati lavori di miglioramento e ristrutturazione dello stadio “Angelo Massimino”, potrebbe non essere necessario per il Catania disputare alcune partite della prossima stagione in altre strutture. Anzi, sono già partiti i lavori riferibili al manto erboso. Per la realizzazione delle migliorie che riguardano i settori specifici dell’impianto, queste potrebbero essere compatibili con il campionato in corso. Il Catania dovrebbe giocare regolarmente nel proprio stadio a partire dalla prima gara stagionale. La Sigi è attiva anche sul fronte relativo alla scadenza federale del 2 agosto, data entro la quale bisognerà pagare gli stipendi di giugno con annesse rate Inps e Irpef.

