CECCARELLI: c’è un’esperienza al Sud da riscattare

Seconda esperienza al Sud per il neo acquisto del Catania Tommaso Ceccarelli. La precedente risale al 2012. Allora il cartellino dell’attaccante romano apparteneva alla Lazio, club che lo vide crescere a suon di gol nella Primavera. I biancocelesti lo cedettero in prestito alla Juve Stabia, in Serie B. Poteva rappresentare una vetrina molto interessante per lui il campionato cadetto, purtroppo però collezionò appena due presenze. A proposito dell’avventura di Castellammare di Stabia, qualche anno fa il ragazzo motivò in questi termini le difficoltà incontrate con le Vespe (fonte lalaziosiamonoi.it): “Alla Juve Stabia c’era una situazione particolare. Sono arrivato a campionato in corso, in una squadra che stava andando bene e con un modulo non adatto alle mie caratteristiche. L’esterno di centrocampo in un 4-4-2 io non l’avevo mai fatto e trovarsi fuori ruolo alla prima avventura tra i professionisti ti penalizza. Poi c’è stato anche l’infortunio che mi ha tenuto fuori un mese e mezzo, al mio rientro erano rimaste poche partite”. A distanza di una decina d’anni, Ceccarelli torna al Meridione con l’obiettivo personale di riscattare l’esperienza di Castellammare contribuendo al rilancio del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***