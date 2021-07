EX ROSSAZZURRI: Cosenza, tramonta l’ipotesi Lo Monaco-Argurio

Recentemente si era sparsa la voce in Calabria di un possibile approdo al Cosenza degli ex dirigenti del Catania Pietro Lo Monaco e Christian Argurio. Soprattutto quest’ultimo, già da tempo in contatto con la società rossoblu. Lo Monaco, invece, avrebbe chiesto carta bianca su tutto. Alla fine l’ipotesi è tramontata, il Cosenza ha sciolto le riserve puntando sulla figura del Direttore Sportivo Roberto Goretti. Il futuro del dirigente di Torre Annunziata, che ha spesso dichiarato di volere tornare in pista, non sarà a Cosenza. Anche Argurio attende la chiamata giusta per ripartire.

