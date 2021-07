CURIOSITA’: quando Provenzano fu rossazzurro… a metà

Trasferimento a titolo definitivo, contratto annuale con opzione per il secondo anno. Con questa formula il centrocampista palermitano Alessandro Provenzano ha definito nei giorni scorsi l’intesa con il Catania. Si tratta di un ritorno in Sicilia per il ragazzo dopo l’esperienza di un anno fa alla Sicula Leonzio e, prima ancora, tra le file del Siracusa (2008/2011). C’è anche da dire che, tecnicamente, non è la prima volta che viene messo sotto contratto dal Catania.

Nel 2012, infatti, quando passò dal Cosenza al Martina Franca, come riportato dal sito ufficiale etneo il centrocampista venne acquistato dal club pugliese in comproprietà proprio con il Catania. Allora, dunque, il 50% del cartellino di Provenzano apparteneva alla società dell’Elefante ma il calciatore classe 1991 non giocò una sola partita in rossazzurro. Successivamente proseguì la carriera indossando le casacche di Saint-Cristophe Vallée d’Aoste, Bra, Pisa, Tuttocuoio, Cuneo, Reggina, Lucchese, la già citata Sicula Leonzio ed Imolese. Adesso fa parte a tutti gli effetti della rosa del Catania ed è smanioso d’iniziare il campionato dando il proprio contributo alla causa.

