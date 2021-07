DERBY: torna Messina-Catania, l’ultima volta i rossazzurri conquistarono il “San Filippo”

26 febbraio 2017. Da quattro anni Messina e Catania non si affrontano in competizioni ufficiali. Torna il derby tra le due compagini, a seguito della vittoria del campionato di Serie D da parte dell’ACR.

Allora entrambe le squadre militavano in Lega Pro e fu la formazione dell’Elefante a sorridere, sbancando il “San Filippo”. Derby molto teso con il Catania in inferiorità numerica già nelle battute iniziali a seguito dell’espulsione di Gil Drausio, che fermò irregolarmente Anastasi (chiara occasione da gol). Messina più volte pericoloso nella prima frazione. Al 58′ i padroni di casa, davanti a circa 7mila spettatori, vennero premiati: dopo l’errato disimpegno di Bergamelli, Russotto stese in area Anastasi. Rigore trasformato da Milinkovic per la gioia dell’allora tecnico giallorosso Cristiano Lucarelli.

Al 65′, l’episodio che cambia il match: Da Silva, già ammonito, si fa espellere dopo un ingenuo fallo. Ristabilita la parità numerica, Catania vicino al pari con la punizione di Fornito. Poco dopo Milinkovic getta alle ortiche il possibile 2-0 e, al 75′, il Catania pareggia i conti: il cross di Marchese impatta l’ex Pozzebon, che batte Berardi. I messinesi provano a riportarsi in vantaggio con Rea, ma il suo tiro viene sparato addosso a Pisseri. Al minuto 83, invece, il Catania potrebbe ribaltare tutto: Grifoni atterra Pozzebon, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante romano ma la conclusione di quest’ultimo finisce sui cartelloni pubblicitari. Grande occasione sprecata, il Catania però insiste e due minuti dopo castiga il Messina: la rasoiata dell’ex Barisic finisce in fondo al sacco. Rimonta completata. 1-2. Pisseri salva gli ultimi assalti peloritani ed i 600 tifosi giunti da Catania possono esultare per essersi aggiudicati il derby contro gli storici rivali giallorossi al “San Filippo”.

TABELLINO PARTITA

Marcatori: 58′ Milinkovic (rig.), 75′ Pozzebon, 86′ Barisic

Messina: Berardi; Grifoni, Rea, Maccarrone, Bruno; Da Silva, Musacci, Sanseverino (87′ Plasmati); Mancini (66′ Foresta); Milinkovic, Anastasi. Allenatore: Cristiano Lucarelli. A disposizione: Russo, Ansalone, De Vito, Palumbo, Saitta, Akrapovic, Capua, Ciccone, Ferri, Madonia.

Catania: Pisseri; Gil, Bergamelli, Machese, Djordjevic; Biagianti, Bucolo (69′ Barisic), Fornito; Russotto (66′ Parisi); Pozzebon, Tavares. Allenatore: Mario Petrone. A disposizione: Martinez, Scoppa, Mbodj, Di Grazia, De Rossi, Longo, Piermarteri, Mazzarani, Manneh.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1

Assistenti: Michele Nocenti di Padova e Luca Cassarà di Cuneo

Ammoniti: Rea (ME), Da Silva (ME), Russotto (CT), Bergamelli (CT), Anastasi (ME), Fornito (CT), Grifoni (ME), Bruno (ME)

Espulsi: Gil (CT, rosso diretto) e Da Silva (ME, doppia ammonizione)

