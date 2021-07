EX ROSSAZZURRI: Bucolo torna al Nord cinque anni dopo?

Conclusa la sua breve esperienza al Potenza, l’ex Catania Rosario Bucolo potrebbe firmare per un club del girone B di Serie C. Si tratta del Mantova. Secondo quanto riportano i colleghi de La Gazzetta di Mantova, la società virgiliana potrebbe affidarsi in mezzo al campo all’esperienza del 32enne centrocampista, che vanta quasi 300 partite in terza serie. Qualora dovesse raggiungere l’accordo, tornerebbe al Nord cinque anni dopo l’esperienza vissuta in una piazza storica come Padova, dove ha totalizzato 24 gettoni di presenza ed un 1 assist. Finora Bucolo ha indossato anche le casacche di Gela, Catanzaro, Celano, Reggiana, Milazzo, Martina Franca, Sicula Leonzio ed Acireale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***