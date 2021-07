EX ROSSAZZURRI: festa Gomez, è campione d’America. In bacheca il trofeo più importante

Prestigiosissimo trofeo conquistato dall’Argentina di Alejandro Gomez. L’indimenticabile ex rossazzurro si è aggiudicato la Coppa America, battendo nella finalissima il Brasile per 1-0 grazie al delizioso pallonetto di Angel Di Maria al 22′. Gomez, autore di due gol nella competizione, è rimasto seduto in panchina al “Maracanã”. Al triplice fischio dell’arbitro ha esploso tutta la propria gioia per un successo tanto atteso, basti pensare che l’Argentina – per la 15/a volta nella storia Campione d’America – non sollevava il trofeo da ben 28 anni.

Per il ‘Papu’ si tratta indubbiamente del miglior risultato in carriera dopo avere vinto una Coppa Sudamericana (2007) ed una Coppa Suruga Bank (2008) con l’Arsenal Sarandì, oltre ad un mondiale Under-20 (Canada 2007). Nella bacheca di Gomez troviamo anche altri premi: “squadra della stagione della UEFA Champions League” (2019-20), “miglior centrocampista di Serie A” (2019-20) e “squadra dell’anno” (2020), quest’ultimo assegnato dall’Associazione Italiana Calciatori.

