EX ROSSAZZURRI – Di Grazia corteggiato dal Foggia di Zeman

In questi giorni si è sbloccato il mercato del Foggia con una serie di colpi interessanti messi a segno, tra i quali Alexis Ferrante prelevato dalla Ternana. Tra i profili considerati per il reparto offensivo dei satanelli figura anche il catanese Andrea Di Grazia, secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com. L’attaccante ex Catania piace alla società rossonera ma, sulla base di informazioni raccolte dalla nostra redazione, il Pescara – con in testa l’allenatore Gaetano Auteri – valuta anche l’ipotesi della permanenza del ragazzo dopo l’esperienza in prestito all’Arezzo e la sorprendente retrocessione in C degli abruzzesi.

