EX ROSSAZZURRI: Lucenti e Tacchi nuovi allenatori UEFA A

Ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA A, che si sono abilitati dopo aver frequentato il corso iniziato lo scorso settembre e avere sostenuto gli esami finali. L’UEFA A è il secondo massimo livello di formazione per un tecnico riconosciuto a livello europeo, la cui qualifica consente di guidare tutte le squadre giovanili, tutte le formazioni femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. Con il titolo UEFA A è inoltre possibile essere tesserati come vice allenatori nei due massimi campionati maschili, ovvero sia in Serie B che in Serie A. Tra gli allievi che hanno ottenuto la qualifica UEFA A figurano anche alcuni ex rossazzurri: Giorgio Lucenti e Maurizio Tacchi. Il primo ha indossato la maglia del Catania tra il 2005 e 2007 con oltre 50 presenze ed un gol all’attivo, dando un contributo prezioso ai fini del ritorno dell’Elefante in Serie A dopo lunghi anni di attesa. Il secondo, invece, ha lavorato sotto l’Etna in qualità di vice di Andrea Camplone. Adesso Lucenti lavora nello staff tecnico della Juve Stabia con Walter Novellino, mentre Tacchi è reduce dall’esperienza professionale ad Arezzo.

