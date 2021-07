EX ROSSAZZURRI – Maxi Lopez appende gli scarpini al chiodo: “Grazie a tutti. E’ stato un viaggio bellissimo…”

“Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. È stato un viaggio bellissimo…”, così l’ex attaccante del Catania Maxi Lopez dice addio al calcio giocato, pubblicando un video su Instagram contenente gol e giocate che hanno caratterizzato la sua carriera ventennale. All’età di 37 anni l’argentino decide di appendere gli scarpini al chiodo. Dopo l’ultima stagione vissuta in sordina tra le fila della Sambenedettese, in Serie C, nella testa della galina de oro è maturata le decisione definitiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maxi Lopez (@officialmaxilopez)

