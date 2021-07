EX ROSSAZZURRI – Novellino (all. Juve Stabia) carico: “Non vedevo l’ora di rientrare, voglio fare qualcosa d’importante”

L’ex allenatore del Catania Walter Novellino ribadisce la propria soddisfazione per essere ripartito dalla Juve Stabia. Queste le sue parole alla presentazione da tecnico gialloblu: “Sono contento della decisione presa perchè qui c’è voglia di lavorare e di fare bene, verranno giovani di qualità e con qualche over possiamo farli maturare. Questa piazza mi piace, è calorosa e non ho avuto nessun dubbio ad accettare la proposta. Ci attende un campionato difficile ma sono convinto che possiamo lottare con tutti. Basta guardare i nomi delle squadre e ti rendi conto che questo torneo sarebbe l’equivalente di una Serie B, però di solito i nomi non vincono. Vince chi lavora bene sul campo ed ha in rosa giovani importanti. Sono tante le compagini blasonate, dunque si possono avere delle difficoltà ma è sempre il campo che decide. Castellammare è la piazza ideale per me, qui c’è ‘cazzimma’ e sono convinto che possiamo scalare la montagna piazzando in alto una bella bandiera. Avevo tantissima voglia di rientrare, non vedevo l’ora. Possiamo fare un buon campionato, sta a me far vedere qualcosa d’importante. Con un pò di pazienza si possono fare delle buone cose”.

