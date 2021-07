EX ROSSAZZURRI – Nunzella: “Sono stato in grandi piazze come Catania, oggi le vivrei con maggiore responsabilità”

Ai microfoni di tuttocalciopuglia.com, l’ex terzino del Catania Leonardo Nunzella parla del proprio futuro dopo avere lasciato la Virtus Francavilla: “Spero di trovare un progetto importante, anche se sono consapevole del periodo non felicissimo che il mondo del calcio sta attraversando. Sono maturato molto in questi ultimi anni e adesso voglio un progetto a lungo termine per fare qualcosa di importante. Taranto? E’ una piazza molto ambiziosa, importante e anche un po’ difficile. Giochi con la pressione di dover fare sempre bene per vincere. Andare a Taranto mi stimolerebbe molto proprio per questo motivo. Ho già vissuto annate in piazze importanti e ambiziose. Mi piacciono molto, perché sono molto stimolanti e c’è tanta concorrenza e pressione. Poi a Lecce e Catania sono stato da più giovane, e forse le ho vissute con maggiore spensieratezza. Adesso le vivrei diversamente, avendo con me anche maggiore responsabilità”.

