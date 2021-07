EX ROSSAZZURRI: nuova esperienza per Catellani, va alla SPAL

L’ex attaccante del Catania Andrea Catellani nuovo responsabile delle giovanili della SPAL. Accostato al club ferrarese già nel 2016, quando la trattativa sembrava in dirittura d’arrivo ma, alla fine, andò al Carpi. Successivamente raggiunse l’intesa per il passaggio alla Virtus Entella. Catellani proseguì la carriera agonistica per un altro anno. Poi, nell’estate 2017, annunciò improvvisamente il ritiro a causa di problemi al cuore. A soli 29 anni. Sfortuna tanta per il ragazzo che, da quel momento, cominciò la seconda vita nel mondo del calcio. Non più da giocatore ma nei panni di osservatore e responsabile del settore giovanile. Dal Chievo, è in arrivo a Ferrara e sarà immediatamente operativo.

