EX ROSSAZZURRI: Volpe ancora alle prese con il recupero dall’infortunio che lo fermò a Catania

Una sola presenza per un totale di 5′ sul campo del Catanzaro, subentrando nel finale di gara a risultato ormai praticamente acquisito in favore dei giallorossi. Questo lo score di Michele Volpe in rossazzurro, attaccante prelevato in prestito dal Frosinone e su cui il Catania riponeva fiducia. I continui problemi fisici rimediati, hanno fatto sì che il ragazzo non riuscisse a mettere in mostra le proprie qualità. Adesso è ripartito dalla Viterbese, facendo ritorno nel club laziale dopo la proficua esperienza di qualche anno fa che lo vide andare in doppia cifra. In questi giorni il ragazzo sta ancora lavorando a parte, per recuperare dall’infortunio della stagione scorsa. La Viterbese conta di riaverlo a completa disposizione al più presto. Sarà finalmente l’anno del rilancio, mettendo alle spalle gli infortuni che da tempo lo tormentano?

