FAMALCO GROUP – CALCIO CATANIA: il direttore Mallia non conferma nè smentisce interessi commerciali

Un gruppo riconducibile a società maltesi ha contribuito a formalizzare l’iscrizione del Catania al prossimo campionato? C’è anche un interesse a rilevare il Calcio Catania alla base? Secondo quanto appreso dal portale maltese The Shift, Herman Mallia, direttore di Famalco Group – che possiede Fahrenheit Logistics ed è una delle principali società di trasporto di Malta (i caratteristici camion verdi di Famalco viaggiano traghettando merci dalla Sicilia, comprese tutte le importazioni del Gruppo Lidl, quasi quotidianamente) – non nega nè conferma di avere interessi commerciali verso la proprietà del Calcio Catania, sottolineando che “qualunque cosa io faccia con i soldi della mia azienda sono affari miei”. La medesima fonte maltese racconta anche che, nelle scorse settimane, diversi uomini d’affare maltesi sarebbero stati avvicinati dall’ex presidente del Catania Riccardo Gaucci allo scopo di ricercare investitori per la società rossazzurra. Non è ancora noto se il tentativo di Gaucci abbia avuto successo. Le trattative, in ogni caso, proseguono e non sono state ancora prece decisioni definitive.

