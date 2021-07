FUTURO CATANIA: cosa aspettarsi dalla prossima conferenza stampa della SIGI?

A pochi giorni dal responso finale della Covisoc riguardo l’iscrizione alla prossima Serie C, la SIGI ha preannunciato una conferenza stampa nella quale dovranno essere chiariti tutti i quesiti fondamentali. Dunque sia dal punto di vista sportivo che amministrativo occorrerà fare chiarezza una volta per tutte, delineando i piani per la rinascita ed il futuro della matricola 11700.

Da questo punto di vista le domande che affollano la mente di tutti i tifosi etnei sono davvero molteplici, come ad esempio l’interrogativo sui circa 500.000€ versati sulle casse del Catania. Da chi sono stati immessi questi capitali ed a quale scopo? Esiste un gruppo di investitori realmente interessato all’acquisto del Calcio Catania 1946? Sono già stati raggiunti degli accordi di massima? E se questi potenziali investitori dovessero tirarsi indietro, l’attuale proprietà come andrà avanti? Ci saranno risorse sufficienti per concludere la stagione in tranquillità?

Anche sul piano meramente sportivo i punti interrogativi sono molteplici: quali saranno i reali obiettivi per la prossima stagione? Si potrà lottare per un buon piazzamento in chiave playoff? Quali e quanti elementi della rosa attuale potranno essere confermati anche per la prossima stagione? Urgono risposte atte a garantire finalmente quella netta discontinuità rispetto al più recente passato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***