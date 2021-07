FUTURO CATANIA: SIGI in silenzio aspettando la prima conferenza stampa della stagione

Se da un lato si stanno iniziando a gettare le basi per la pianificazione sportiva, dall’altro permangono i soliti punti di domanda circa il futuro societario del Catania. La SIGI, società controllante del club rossazzurro, aveva annunciato tempo addietro una conferenza stampa ad avvenuta iscrizione per esporre il “quadro clinico” del sodalizio etneo. Saranno tanti i punti da toccare, a cominciare dalle interlocuzioni portate avanti con potenziali investitori interessati al Catania. A tal proposito il direttore e co-fondatore della maltese Famalco Group Hermann Mallia contattato da The Shift News non ha confermato e né smentito interessi commerciali nei confronti del club etneo.

Tra debiti e ricerca di investitori, cosa bisogna attendersi sul fronte societario? La società va messa in sicurezza di fronte all’ingente massa debitoria. Servono garanzie affinché si possa arrivare ad un’intesa con l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Mascalucia, i quali rappresentano i principali creditori del Calcio Catania. Come se non bastasse tiene banco anche la querelle con Givova dopo il botta e risposta a suon di comunicati dei giorni scorsi e la controreplica dell’Amministratore Unico dell’azienda campana Giuseppina Lodovico a MeridioNews. Vedremo quali saranno i risvolti della vicenda, nel frattempo non ci resta che raccontare l’ennesima stagione tra vicende di campo ed extra-campo.

