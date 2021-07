GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Criticità club? Meglio un calciatore in meno e un professionista in più. Spingerò per la riforma”

Intervista concessa da Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro, ai microfoni di tuttoc.com soffermandosi anche sulle società che hanno incontrato difficoltà ai fini dell’iscrizione e sulla tanto auspicata riforma dei campionati: “Quando è emersa la criticità sulla Casertana dissi che bisognava aspettare la Covisoc. Il fatto è che bisogna iniziare a pensare alla società di calcio come a un’azienda: è stato un anno di legislazione intensa su varie materie, alcune hanno avuto il fiato corto nell’adeguarsi e l’hanno pagato. A volte meglio prendere un calciatore in meno e un professionista in più, lo dico sempre anche se sembro predicare nel deserto. Bisogna vedere cosa succederà ora, di sicuro il dato conferma che la crisi ha sicuramente avuto il suo peso e allo stesso tempo che bisogna andare avanti sulla strada dell’organizzazione aziendale. Se arriverà la tanto attesa riforma? Nella partita che si apre sulle riforme il sottoscritto sarà tra quelli che spingerà più decisamente, poi ribadisco che bisogna ragionare a sistema e risistemare le risorse. L’obiettivo della riforma deve essere la sostenibilità del campionato: se qualcuno pensa che non sia il tema centrale ha sbagliato strada. Per me, lo dico in modo semplice e chiaro, si può discutere di tutto ma la condizione è che si esca con una chiara definizione delle risorse che consenta al calcio italiano di essere sostenibile”.

