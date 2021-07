GRAVINA (pres. FIGC): “Ho proposto una fusione fra Serie B e C”

Così il presidente FIGC Gabriele Gravina a margine del Consiglio Federale in merito alla necessità di una riforma dei campionati: “Tre livelli di professionismo non sono più sostenibili, per questo ho proposto una fusione tra B e C, che diventerà C Elite, così come ci sarà una D Elite per creare un ammortizzatore per la categoria. Format a 18 squadre ? Il tema 20 o 18 non mi affascina e non è lì che sta la riforma, lascerà decidere gli imprenditori del calcio italiano. Di certo vogliamo ridurre il numero delle retrocessioni e il divario di risorse tra le diverse categorie”. Gravina ha inoltre annunciato che è sua intenzione convocare un’Assemblea straordinaria entro la fine del mese di novembre per aggiornare lo Statuto della FIGC.

