ISCRIZIONE: Covisoc, tremano diversi club

La Covisoc ha dato responso negativo, ad oggi, in merito alle richieste d’iscrizione al prossimo campionato di Serie C presentate da Casertana, Paganese, Novara, Sambenedettese e Carpi. Mentre i falchetti sembrano definitivamente spacciati in mancanza della fideiussione, negli altri casi sono sorte problematiche diverse con maggiori probabilità di essere superate. Il termine, in questo senso, scade il 13 luglio alle 19:00. Discorso a parte per il Gozzano, che nei giorni scorsi ha rinunciato a presentare domanda di iscrizione.

