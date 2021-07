IZCO: incontro con Pellegrino per decidere il futuro

Mister Francesco Baldini ha avuto modo di elogiarlo spesso, ritenendolo un giocatore molto utile alla causa. Ed in effetti Mariano Izco ha giocato con maggiore frequenza negli ultimi mesi. Adesso però il centrocampista argentino è privo di vincoli contrattuali e, pertanto, libero di accasarsi altrove. La possibilità di proseguire l’avventura in rossazzurro, comunque, non è da scartare. Anzi. E’ previsto un incontro con il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino proprio per delineare il futuro di Izco, che potrebbe continuare a giocare per un altro anno oppure ricoprire un ruolo dirigenziale all’interno del Calcio Catania.

