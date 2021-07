LA SICILIA: Cosenza, c’è anche l’ipotesi di Lo Monaco e Argurio insieme

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Si ricompone la coppa formata da Pietro Lo Monaco e Christian Argurio? Secondo quanto riporta il quotidiano locale, il Cosenza – vicino alla riammissione in Serie B – valuta anche tale ipotesi per ripartire. Lo Monaco, ovviamente, in caso di accordo vorrebbe carta bianca sulle operazioni di gestione del club e del mercato con una squadra da costruire di sana pianta. Argurio, che con Lo Monaco ha lavorato proprio a Catania, viene accostato da tempo al Cosenza e da più parti giungono attestati di stima per lui.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***