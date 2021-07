LA SICILIA: extra campo, ci si aspettano chiarimenti da Ferraù. Anche il Sindaco attivo

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

All’interno del quotidiano locale si torna a parlare di extra campo. L’impressione è che si faccia di tutto per guardare avanti con ottimismo e fiducia confidando nell’arrivo di altri investitori in grado di garantire una certa serenità e consentire una programmazione che non si limiti solo al futuro immediato. Chiarimenti in questo senso ci si aspettano dalla conferenza stampa fissata per venerdì mattina a Torre del Grifo in cui il presidente della Sigi, avv. Giovanni Ferraù, farà il punto della situazione. Anche il Sindaco di Catania Salvo Pogliese sta avendo dei contatti con imprenditori peraltro già interpellati prima dell’iscrizione al campionato ed è rispuntato il nome di Russo Morosoli. Nessuna notizia invece degli imprenditori del Centro e Nord Italia.

