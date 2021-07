LA SICILIA – Mercato Catania, entrata e uscita. Piace anche Maita. Accordi con Atalanta e Roma 

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Comincia a muoversi concretamente il mercato del Catania, adesso che l’iscrizione al campionato è ufficialmente cosa fatta. In entrata si fanno nuovi nomi di possibili obiettivi rossazzurri. A cominciare dalla porta, dove Martinez potrebbe firmare per il Foggia. Il Catania segue comunque un portiere esperto e un giovane per comporre il tandem. In questo senso tornano di moda Perina – ultima stagione nel Vicenza – e Marchegiani, liberatosi dal Potenza. Emerge, poi, una pista che porta al 27enne centrocampista del Bari Maita ed un nuovo tentativo per il difensore dell’Avellino Luigi Silvestri. Sales e Giosa dovrebbero tornare rispettivamente al Monopoli e al Potenza. Reginaldo pare vicino alla Juve Stabia. Pino e Gatto probabilmente verranno ceduti in prestito, Noce sarà valutato. Verso il ritorno i giovani Frisenna, Arena e Panebianco. Stretto nelle scorse ore un accordo di collaborazione con Atalanta e Roma per ottenere dei giovani talenti e valorizzarli.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***