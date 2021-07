LA SICILIA – Mercato in entrata, il nome nuovo è Migliorini. Bove verso il no

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Non sono state abbandonate le ipotesi Alessandro Ligi e Stefano Negro (seppur si siano registrati passi indietro per quest’ultimo), ma intanto si fa un nome nuovo in chiave mercato per il reparto arretrato del Catania, quello cioè di Marco Migliorini, difensore centrale di 29 anni del Novara che si appresta a svincolarsi dai piemontesi. Trattativa che potrebbe chiudersi a breve scadenza. Il promettente romanista Edoardo Bove, invece, piace tanto al Pisa e non si esclude resti in giallorosso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***