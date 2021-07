LA SICILIA: mercato portieri, tra i nomi Sala e rispunta Confente. Non c’è accordo con Martinez

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Gli arrivi di Stancampiano e Truppo non rappresenteranno le uniche novità per la porta. Il Catania, infatti, continua ad essere alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano locale, dopo avere trattato l’ex Vicenza Pietro Perina nelle ultime ore è spuntato ancora il nome di Alessandro Confente, che si svincolerebbe dal Chievo in caso di definitiva mancata iscrizione dei veneti. Avanza anche il profilo di Andrea Sala, classe 1993 nell’ultima stagione titolare ad Arezzo e che il Catania segue da tempo. Miguel Angel Martinez è svincolato e, non avendo raggiunto l’accordo per il rinnovo, potrà sistemarsi dove riterrà opportuno. Da ieri, in questo senso, si parla di un possibile trasferimento alla SPAL per lo spagnolo.

